岐阜県中津川市福岡の山あいで、チョウザメの養殖と繁殖を手がける大山晋也さん（４２）が、「金色のキャビア」づくりに成功した。注目したのは、突然変異で色素が作れず、体の色が白っぽくなる個体「アルビノ」。白っぽいチョウザメは「金色」の卵を産んでくれるが、生命力が弱く、すぐに死んでしまう――。苦悩が続く中、知恵を絞って、光り輝く「夢のキャビア」にこぎ着けた。（川口武博）本業の傍ら挑戦大山さんの本業は土