お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（40）と「ぺこぱ」松陰寺大勇（41）がトークを繰り広げるYouTubeカズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が10日までに更新。カズレーザー学歴の意味について語る場面があった。今回のトークテーマは「受験」について。そこで、高卒だという松陰寺は「本当に勉強したくて大学に行きたい人はいいけど。大した勉強もせずに行けちゃう大学って意味ないんじゃないかなって」