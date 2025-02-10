岡山の大学のセミナー室に火をつけ壁の一部を焼いたか 20歳大学生を逮捕KSB瀬戸内海放送

岡山の大学のセミナー室に火をつけ壁の一部を焼いたか 20歳大学生を逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 岡山県警は10日、大学2年生の男を現住建造物等放火の疑いで逮捕した
  • 自分が通う大学のセミナー室に火をつけ、壁の一部を焼いたとしている
  • 部屋に鍵はかかっておらず、当時、部屋にはこの男しかいなかったとみられる
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