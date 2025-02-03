TBSアナウンサーの高野貴裕氏（45）が6月22日投開票の東京都議選に立候補することが3日、明らかになった。都民ファーストの会が世田谷区選挙区の公認予定候補として発表した。高野氏はスポニチアネックスの取材に「誰もが自分らしく生きられる共生社会、すべての人が支え合い、笑顔で生きられる社会を目指して、そんな未来を作るために決意しました」と思いを語った。妻は女優の星野真里（43）。夫妻は昨年9月、長女が難病「