俳優・歌手の稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人によるABEMAの番組『ななにー 地下ABEMA』が2日放送された。今回「バズりキッズ大集合SP第3弾」と題し、大人顔負けの個性を持つ人気キッズたちがスタジオに集結した。【画像】3人がクール！『ななにー 地下ABEMA』番組ロゴ放送では、小学生向けギャルファッション誌『KOGYARU』の専属モデル・りゅあちゃんが登場。香取慎吾から「りゅあ、あの子は？ 一緒にいた男の子」と、以前