東京大学と日本電信電話株式会社（NTT）、理化学研究所らは、「従来の1000倍高速な量子もつれ状態の生成と観測に成功」したと発表した。量子力学で最大の謎のひとつとされている「量子もつれ」を高速化することで、超高速の光量子情報処理が現実的となる。NTTの光通信技術が応用され、東大の量子光学技術と連携して実現した。登壇した（左から）東京大学と理研のアサバナントワリット助教と古澤明教授、NTT先端集積デバイス研究所