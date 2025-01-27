フジテレビの港浩一社長（左）と中居正広氏東スポWEB

フジ社長、女性問題後も「だれかtoなかい」継続したのは女性への刺激を危惧

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フジテレビの港浩一社長が、中居正広氏のMC番組継続について説明した
  • 唐突な終わり方、唐突でなくても終わることは女性に刺激を与えると説明
  • 松本人志の案件があったときは、女性の体調が良くない状況があったとした
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