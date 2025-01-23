中国・江蘇省蘇州市で、2024年6月に日本人親子らが切りつけられた事件で、被告の中国人の男に23日、死刑判決が言い渡されました。【映像】当時の現場の様子（横たわる人の姿も）蘇州市のバス停で2024年6月、スクールバスを待っていた日本人親子が刃物を持った当時52歳の無職の男に襲われ負傷し、止めに入った中国人の胡友平さん（当時54）が刺されて死亡しました。外務省によりますと、市内の裁判所で23日午前11時から男の判