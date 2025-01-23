「とても助けになっていた。個人的な面で彼ととても関わっていた」ドジャースと契約した佐々木朗希投手を、大谷翔平投手と山本由伸投手らが12月に食事に誘っていたと22日（日本時間23日）、地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番、ジャック・ハリス記者が報じた。佐々木はこの日、ドジャースとのマイナー契約が正式に発表され、本拠地で入団会見を行った。ドジャースは14日（同15日）に佐々木との面談を実施。共同オ