2024年末から女性トラブルが取り沙汰されている、中居正広。1月21日には、ラジオのレギュラー番組『中居正広 ON＆ON AIR』（ニッポン放送ほか）の終了が発表された。22日には『だれかtoなかい』（フジテレビ系）の放送終了が発表され、中居が出演していたレギュラー番組はすべて終了、および降板となった。「ほかにテレビ朝日系の『中居正広の土曜日な会』とTBS系の『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』は終了、TBS系の『THE MC