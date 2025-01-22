米国のトランプ大統領は２１日の記者会見で、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）など３社が中心となり、今後４年間で米国内のデータセンターなどＡＩ（人工知能）関連のインフラ整備に５０００億ドル（約７８兆円）を投資すると発表した。「米国で史上最大級のＡＩ投資になる」と強調した。ＳＢＧと、対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩ、米ソフトウェア大手オラクルの３社が中心となって「スターゲー