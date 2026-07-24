Ｗ杯決勝後のセレモニーで会話を交わすトランプ大統領（左）とインファンティーノ会長（右）。蜜月関係は深まるばかりだ。(C)Getty ImagesサッカーダイジェストWeb

ノルウェー協会がFIFAを正式告発、バログン処分への政治介入を問題視

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ノルウェー・サッカー協会がFIFAに対し正式な申し立てを行うと決定した
  • バログン選手の退場処分がトランプ大統領の介入で覆されたとされる事件で
  • クラベネス会長は「誤りだったと認める必要がある」とFIFAに強く求めた
記事を読む

関連の最新ニュース

北中米ワールドカップ

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 胴体や頭を切断…公園などに死骸
  2. 2. CA→秘書→女優 42歳女性の半生
  3. 3. セブン従業員「裏切り」証拠写真
  4. 4. 高速道路でキャンピングカー横転
  5. 5. 梨5000個窃盗被害 波紋広がる
  6. 6. 「コンビニ馬鹿にすんなよ」トイレ利用客に強要未遂…経営者夫婦を逮捕
  7. 7. 騒音で4人に精神的苦痛? 男逮捕
  8. 8. 睡眠時の冷房 何℃&何時間が正解
  9. 9. 国道を運転中に耳に激痛 銃弾か
  10. 10. 水谷豊 趣里に「通告」していた?
  1. 11. ラヴィットで「首ぐにゃり」物議
  2. 12. 崩落事故 遺体は3カ月不明の男性
  3. 13. 声優・木村昴 体重激増していた
  4. 14. 過失傷害容疑 三笘薫を書類送検
  5. 15. 「麺をすすれない若者」特集賛否
  6. 16. マイナ保険証 暫定措置が終了へ
  7. 17. 0歳園児 リンゴ詰まらせ意識不明
  8. 18. 中学生にわいせつか コーチ逮捕
  9. 19. 焼肉チェーン元代表 22億円脱税
  10. 20. 高市首相の「寝不足アピ」焦りか
  1. 1. 胴体や頭を切断…公園などに死骸
  2. 2. セブン従業員「裏切り」証拠写真
  3. 3. 高速道路でキャンピングカー横転
  4. 4. 梨5000個窃盗被害 波紋広がる
  5. 5. 「コンビニ馬鹿にすんなよ」トイレ利用客に強要未遂…経営者夫婦を逮捕
  6. 6. 騒音で4人に精神的苦痛? 男逮捕
  7. 7. 睡眠時の冷房 何℃&何時間が正解
  8. 8. 国道を運転中に耳に激痛 銃弾か
  9. 9. 崩落事故 遺体は3カ月不明の男性
  10. 10. 過失傷害容疑 三笘薫を書類送検
  1. 11. 「麺をすすれない若者」特集賛否
  2. 12. マイナ保険証 暫定措置が終了へ
  3. 13. 0歳園児 リンゴ詰まらせ意識不明
  4. 14. 中学生にわいせつか コーチ逮捕
  5. 15. 焼肉チェーン元代表 22億円脱税
  6. 16. 高市首相の「寝不足アピ」焦りか
  7. 17. 警察官の「発砲」全国で相次ぐ
  8. 18. 関東 600人超が熱中症疑いで搬送
  9. 19. JAL機が大きく揺れる CAが骨折
  10. 20. 【速報】熱中症で男女176人が救急搬送　東京消防庁管内　2022年以来、過去最多（午後3時まで）
  1. 1. 若者の旅行離れ 要因にSNSか
  2. 2. 老後資金より収支が安心を決める
  3. 3. 資産家の79歳夫 最期に衝撃告白
  4. 4. 転職で苦悩「関西のお笑いノリ」
  5. 5. 自民党、トレカ議連設立の方針
  6. 6. 京都住民 産業廃棄物の山に激怒
  7. 7. 松浦勝人氏が車売却 税制に疑問
  8. 8. 映画ちいかわ回数が「鬼滅並み」
  9. 9. 汗の悩み、10代の約半数が誰にも相談せず。「“体質だから仕方がない”は変わりつつある」専門医が伝えたい受診という選択肢
  10. 10. 約1億超窃盗？ 風俗嬢に貢いだか
  1. 11. 天皇一家が2年連続で着用 大反響
  2. 12. ライターの捨て方 ガス抜き方法
  3. 13. 労働者側、最低賃金75円増額要求
  4. 14. セブン「トイレはサービス一環」
  5. 15. ブタから人へ移植手術 試験開始
  6. 16. ニチレイ攻撃 弁当難民続出の声
  7. 17. 「ファン付きウェア」普段着に?
  8. 18. ビールの売り子が語る「舞台裏」
  9. 19. 中国との対話継続が重要だと茂木氏
  10. 20. 「子なし」への心ない声を一蹴
  1. 1. 生家を警察署に オーストリア
  2. 2. 元アイドル妻と 10年ぶりに立つ
  3. 3. フランス熱波 若者含め死者急増
  4. 4. シャチがマンボウを爆発させる
  5. 5. 電柱の上に本物の巨大クマ 米国
  6. 6. 仏で熱波 半月で死者5千人超増加
  7. 7. 中国 台湾海峡で実弾演習実施
  8. 8. マスターシェフ審査員 妃に動揺
  9. 9. DMZ埋設地雷 豪雨で流出の恐れ
  10. 10. 外国人客の消費額 意外な結果に
  1. 11. 南シナ海で比中が衝突 負傷者も
  2. 12. 密陽事件YouTuber 控訴審で反省
  3. 13. ネス湖で相次ぐ「物体目撃情報」
  4. 14. エプスタイン氏へ女紹介者死去か
  5. 15. ChatGPTが制御突破しハッキング
  6. 16. イラン攻撃停止の決議可決　米下院、与党議員4人賛成
  7. 17. 約41億円 ベッカム氏が稼いだか
  8. 18. 南シナ海 中国が比巡視船に放水
  9. 19. 股間付近に手を入れ…世界中に拡散された“あの動画”、ITZYリュジンが語った真相と友人からの「助言」
  10. 20. 米下院、対イラン作戦停止求める決議可決
  1. 1. 加給年金 年42万円の申請忘れ
  2. 2. 年金15万円 公営住宅へ引っ越し
  3. 3. 日本郵便 平日休業の可能性も
  4. 4. 副業で月80万円を稼いだ会社員
  5. 5. 退職金1000万 NISA分割か一括か
  6. 6. 自動車整備業界で生き残る厳しさ
  7. 7. 有事のドル買い 円安が再び加速
  8. 8. 老後資金不足 息子が絶叫した日
  9. 9. 建設会社 信金経由で悪質M&Aの罠
  10. 10. 円安進行 164円台が視野に入る
  1. 11. セブン 関係者による転売を確認
  2. 12. グーグルに1600億円の制裁金　EU、自社サービス優遇と
  3. 13. セブン&アイとPayPay ID統合検討
  4. 14. セブン 加盟店の転売横行に警告
  5. 15. 年金12万円 子の健保扶養を確認
  6. 16. 白米にもち麦で食欲が静まる
  7. 17. 日本の5大総合商社 どう違う?
  8. 18. へそくり150万円 贈与税の注意点
  9. 19. 老後の年金 一人になる前に備え
  10. 20. いよぎんＨＤと愛媛銀行、経営統合に向け最終調整…総資産１２兆円規模の地銀グループに
  1. 1. 漫然とサブスク続けたら 貧乏に
  2. 2. iOS 27ベータ Siri AIを試す
  3. 3. Googleアカウント 顔動画で復旧
  4. 4. razr fold 横開きで新境地へ
  5. 5. 【人生のホラー映画ベスト３】　『ブリング・ハー・バック』ダニー＆マイケル・フィリッポウ［ホラー通信］
  6. 6. Google DMCA請求 裁判所が却下
  7. 7. コスメ 売り場の争奪戦が激化。顧客を呼び込む「店舗の新しい生き残り策」とは
  8. 8. 中国製オープンウェイトモデルは「本質的に危険ではない」 - 米AI企業のArceeが見解
  9. 9. 政府機関のITインフラがサイバー攻撃を受けてルーマニア全土の不動産の登記や取引が停止
  10. 10. Mini DisplayPortをDisplayPortに変換できるショートケーブル
  1. 11. Web会議も動画配信もカメラ写りを自然に整える！ Elgatoのコンパクトな新型LEDライト「Key Light Air MK.2」
  2. 12. マーティン・マクドナー監督最新作『ワイルド・ホース・ナイン』ベネチア国際映画祭コンペ部門に出品
  3. 13. オアシスのライヴ・ドキュメンタリー映画がベネチア国際映画祭でワールドプレミア上映決定
  4. 14. NTTドコモがさらに7機種のスマートフォンを発売へ、当初の予定から上乗せ
  5. 15. 「Apple Fitness+」2カ月レビュー。まるでエンタメのようだから運動が習慣化する
  6. 16. Lightroom 実践力アップ講座 : 第38回　Lightroom CCでパノラマを使いこなせ
  7. 17. フラッグシップストア「au SENDAI」が12月28日に仙台にオープン！KDDI直営店史上最大規模で店内にはカフェも初併設――事前説明会に潜入してきた【レポート】
  8. 18. ソファで仕事ができる人間工学デザインのサイドテーブル『AKA』
  9. 19. Apple 月額リース 滞納で制限か
  10. 20. ソフトバンク、「Galaxy Z Fold8/Ultra」「Galaxy Z Flip8」「Galaxy Watch9/Watch Ultra2」発売へ
  1. 1. 重大非行 橋木太希が1年騎乗停止
  2. 2. A's新人が股間に自打球 緊急手術
  3. 3. 元関取・剣翔 引退後に50kg減量
  4. 4. 日本人10人に迫る勢い 韓国は0人
  5. 5. 悪夢だ 自打球直撃で「破裂」も
  6. 6. 聖光学院まさかの敗退 ナイン涙
  7. 7. W杯決勝の再戦要求 6万人超署名
  8. 8. 那須川天心 会見の進行に苦言
  9. 9. 大の里 霧島戦で初黒星 綱の危機
  10. 10. 中澤佑二 ラクロスで娘を育てる
  1. 11. 冨安健洋 トリノ移籍が急浮上
  2. 12. ギータ サヨナラ後に謎の一幕
  3. 13. ベリンガム 逆転負けで審判批判
  4. 14. 元韓国代表GK 森保氏招聘を熱望
  5. 15. 千葉玲海菜 ユヴェントスへ移籍
  6. 16. アルゼンチン W杯再試合を要求
  7. 17. 前田大然 移籍金発言に批判噴出
  8. 18. ヤクルト中村 自打球で眼窩骨折
  9. 19. 三笘薫 都内で事故を起こし送検
  10. 20. パレデス 乱闘数日後に出場意欲
  1. 1. CA→秘書→女優 42歳女性の半生
  2. 2. 水谷豊 趣里に「通告」していた?
  3. 3. ラヴィットで「首ぐにゃり」物議
  4. 4. 声優・木村昴 体重激増していた
  5. 5. 目黒蓮「凱旋作品」相手役の条件
  6. 6. 4000点以上医薬品窃盗か ベトナム国籍の女逮捕
  7. 7. 24時間TVマラソン 別タレがNGか
  8. 8. 有吉「無敵の人になっちゃダメ」
  9. 9. 「フライング訃報」に注意喚起
  10. 10. 三山凌輝 月額8000円FCで異変
  1. 11. 橋本環奈「即帰宅」で芸人ら衝撃
  2. 12. 映画「超かぐや姫！」ムビチケに誤植　謝罪　再生産困難…誤表記のまま販売へ
  3. 13. 密会? 三山凌輝の「火遊び」体質
  4. 14. 「寄生獣」忽那汐里が主演務める
  5. 15. 渡邊渚が進行番組欠席 SNSも停止
  6. 16. 38歳人気俳優「ワイルド化」騒然
  7. 17. 「デブカリ」の活動体験明かした
  8. 18. 報道の三山凌輝 イべ出演見送り
  9. 19. 永谷園の「モコモコ」復活の裏側
  10. 20. 寺門ジモンにメンバー激怒の過去
  1. 1. ティム・バートンの没入型展覧会が日本初上陸 200点超のスケッチや立体演出で作品世界に迷い込む
  2. 2. 妻の不倫は夫の不倫よりヤバい
  3. 3. 一足先に転勤先へ→妻子消える
  4. 4. 「ただのオバサン」発言に苦言
  5. 5. おばさんっぽい 厚めの前髪はNG
  6. 6. 認知症の母が憤ったビッグな相手
  7. 7. 激しい濡れ場を…波乱万丈の女優
  8. 8. 毎日30回 運動嫌いでも−5キロ
  9. 9. 無印良品 プロが選ぶ美容名品
  10. 10. PEACH JOHN新作 美しい谷間叶う
  1. 11. 大人女性が避けたいパンツの丈
  2. 12. 希良梨さん 検査結果を明かした
  3. 13. 小倉優子が血液検査 衝撃の数値
  4. 14. 「無印」の神コスパお菓子を実食
  5. 15. 妻を蝕む定年退職夫の「在宅」
  6. 16. ポール ＆ ジョー シスターから新作登場 - クジラ柄プリントのブラウスなど
  7. 17. 目線に困る 女子大生の美貌反響
  8. 18. ユニクロ、アンディ・ウォーホルの特別なコレクションを新宿エリアのユニクロ4店舗で限定発売
  9. 19. クロックスのリカバリーシリーズ新作「メロウ 2」登場！快適な履き心地と洗練デザインを両立
  10. 20. 危機を救ってくれたのは、通りすがりの土佐弁の男／大江戸イノベーション1（3）