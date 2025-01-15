女優・芳根京子が主演のＴＢＳ系「まどか２６歳、研修医やってます！」初回が１４日に放送され、患者役の女優にネットは騒然となった。同作は水谷緑氏によるコミックエッセー「まどか２６歳、研修医やってます！」「あたふた研修医やってます。」「離島で研修医やってきました。」が原作。医師１年目のイマドキ研修医・若月まどか（芳根）が、令和の働き方改革で変わりゆく医療現場に戸惑いながら、人生と向き合う濃厚な２年間