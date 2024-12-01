株式会社マイホム（東京都港区）は、このほど「長時間通勤者の睡眠実態調査」の結果を発表しました。同調査によると、通勤時間が1時間以上の人は、日々の通勤に対するストレスを感じる割合が、通勤時間30分未満の人と比べて約8倍にのぼることがわかりました。また、通勤1時間以上の7割近くが「睡眠の質に満足していない」と回答したそうです。【調査結果】長時間通期車と短時間通勤者で「ストレスを非常に感じる」割合はどのくらい