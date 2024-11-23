深夜の1人勤務を想定し、防犯システムを導入したセブン―イレブンの店舗＝東京都江東区コンビニ最大手のセブン―イレブン・ジャパンが深夜時間帯に従業員1人で勤務する「ワンオペ営業」を想定し、防犯対策の強化に乗り出すことが23日分かった。入り口の自動ドアを制限し、客が来店するたびに手動で解錠する新システムを導入する。コンビニでは人手不足や人件費の高騰を背景に深夜の1人勤務が広がるが、こうした環境整備によって