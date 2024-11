ドイツのベルリン動物園には「トニ」という名前のコビトカバの赤ちゃんが飼育されている。コビトカバは西アフリカなどに生息する小型のカバで、その愛らしい見た目から「世界三大珍獣」としても知られる。VIDEO: Baby pygmy hippo makes public debut in Berlin.Baby pygmy hippopotamus Toni makes her first public appearance at the Zoological Garden in Berlin. She was born on 3 June and, according to the zoo, was name