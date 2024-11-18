兵庫県知事選で斎藤元彦氏が再選したことで、元明石市長の泉房穂氏が１８日、改めて、斎藤氏への批判を展開していたことを謝罪し、ＮＨＫから国民を守る党の立花孝志党首が反応した。泉氏は前夜に「Ｍｒ．サンデー」（フジテレビ系）で斎藤氏と中継が結ばれた際に「かなり厳しいトーンで対応してきた。今回の民意を見て、私自身も反省するところでおわび申し上げたい」と画面ごしに謝罪していた。一夜明け、Ｘでも「【お詫び