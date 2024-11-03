大谷翔平、妻・真美子さん、山本由伸の3ショット（ドジャースの専属カメラマン、ジョン・スーフー氏の公式インスタグラムより）オリコン

大谷翔平夫妻と山本由伸の3ショットにほっこり「画面いっぱい幸福」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドジャースの専属カメラマンが3日、優勝パレードの様子をSNSで紹介した
  • 大谷翔平夫妻と山本由伸の3ショットなどを公開
  • 投稿には「画面いっぱい幸福が溢れて、尊いんじゃあ」などの声が上がった
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