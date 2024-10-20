食楽web ●長崎県長崎市に、サッカースタジアムを中心に、アリーナ・ホテル・商業施設・オフィスからなる大型複合施設「長崎スタジアムシティ」がついにオープン。その魅力をお伝えします。 2024年10月14日、長崎市にオープンした「長崎スタジアムシティ」に、いま全国から大きな注目が集まっています。オープン前日の10月13日には地元出身の福山雅治さんがこけら落としのフリーライブを