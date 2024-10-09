番組での贔屓疑惑や結婚宣言で炎上、目黒蓮が9月に見せた「異変」女性自身

番組での贔屓疑惑や結婚宣言で炎上、目黒蓮が9月に見せた「異変」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 9月に炎上が続いたSnow Man目黒蓮について「女性自身」が伝えた
  • 番組での「贔屓」や「結婚宣言」が物議を醸していた、と芸能関係者
  • 有料会員向けのブログを9月は一度も更新しないという「異変」があったそう
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