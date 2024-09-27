【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Tommy february6のTikTokアカウントが、米国と日本で開設 「Y2K」と呼ばれる2000年代初期のカルチャーやファッションの世界的大ブームのなか、米国を中心に、Tommy february6（トミーフェブラリー）の音源を使用したTikTokユーザー作成動画が1億再生を突破。大きな注目を集めている。 Tommy february6は、the brilliant greenのボーカリス