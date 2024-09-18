モスバーガーを展開するモスフードサービスでは、2024年9月20日〜10月4日の平日、兵庫県神戸市の「モスバーガー神戸学園都市店」にて、オリィ研究所と協力し、分身ロボット「OriHime」を実験導入する。「OriHime」は東京都の「モスバーガー原宿表参道店」に常設しているが、これまでに北海道や広島県、福岡県でも実験導入を行い、好評を得ている。●「OriHime」で人ならではのあたたかみのあるコミュニケーションを可能にモスフー