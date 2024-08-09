フワちゃん週刊女性PRIME

フワちゃんCM非公開に別の事情も？「iPhoneからの投稿」にGoogle激怒か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「Google Pixel」の広告塔のフワちゃんについて、週刊女性PRIMEが報じた
  • 暴言騒動を巡り、対応が早かったGoogleには別の事情があるのではとの見方も
  • フワちゃんの4日の投稿はiPhoneからされたとみられる、とジャーナリスト
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