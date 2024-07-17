SNSでは「前向き駐車が苦手」「出るときが大変」の声も…多くのコンビニの駐車場には、「前向き駐車」をお願いする看板が設置されています。では、なぜコンビニでは前向き駐車を推奨しているのでしょうか。また、それを守らなかった場合にペナルティはあるのでしょうか。コンビニが「前向き駐車」を推奨する理由とは【画像】「これはアウトー!!」これが駐車違反に該当する停め方です（16枚）コンビニの駐車場においては、多