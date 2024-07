by Daniel Fosterイギリスの発明家、ジェームズ・ダイソン氏によって設立された掃除機メーカーのダイソンが、イギリスにいる約3500人の従業員のうち最大1000人の人員削減を行うことが報じられました。Vacuum cleaner manufacturer Dyson to cut 1,000 jobs in the UKhttps://www.cnbc.com/2024/07/09/vacuum-cleaner-manufacturer-dyson-to-cut-up-to-1000-jobs-in-the-uk-.htmlDyson to axe a third of its U.K. workforce as CEO