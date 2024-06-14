◇交流戦巨人―日本ハム（2024年6月14日エスコンF）巨人の坂本勇人内野手（35）が14日の日本ハム戦（エスコンF）で2回に50日ぶりとなる先制の4号ソロ。通算292本塁打として、真弓明信（阪神）のNPB歴代47位記録に並んだ。歴代46位・前田智徳（広島）の通算295本塁打までは「あと3」としている。「7番・DH」に入り、2試合ぶりに先発復帰。先発7番は2023年4月29日の広島戦（東京D）以来412日ぶりで、DH起用は2018年6月3日