渡部建オリコン

渡部建、活動再開後初の地上波TV生出演決定「5時に夢中！」登場へ

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • アンジャッシュ渡部建が21日放送の「5時に夢中!」に生出演する
  • 渡部が同番組に出演するのは今回が初めてで、活動再開後初の地上波TV出演
  • 番組名は「本音マル出し」ぶっちゃけワイドショー「5時に夢中!」だ
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