プロ野球、ソフトバンクは1日、柳田悠岐選手が佐賀市内の病院でMRI検査し、「右半腱様筋損傷」と診断されたことを発表しました。全治はおよそ4か月でリハビリ組に合流します。柳田選手は、5月31日の広島戦に3番指名打者で先発出場。3回の走塁の際に右下肢を負傷し、途中交代をしていました。今季は48試合に出場し、打率.293、4本塁打、35打点の成績。打率と打点はリーグ2位で打線をけん引していました。