お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（51）が27日までに更新されたYouTube「新R25チャンネル」にゲスト出演し、元妻で女優・安達祐実（42）をイジる場面があった。「資産相続」について専門家に相談する企画。そこで熱心に語る井戸田だったが、MCの元「ザブングル」加藤歩から「でも、10年後に離婚とかになったら…」と手厳しい指摘が。これに井戸田は「何があるかわからないからね。離婚しようと思って結婚する人はいな