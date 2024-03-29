こんにちは。サイゼリヤ大好きなライター・石神りぴです。サイゼリヤはお手頃価格で本格的なイタリア料理が食べられるので、普通に利用するだけでもお得度が高いですよね。しかし、サイゼリヤには意外と知られていない無料で利用できるサービスがいくつかあります！今回は、サイゼリヤの無料サービスをまとめてご紹介します♡【無料サービスその1】炭酸水サイゼリヤではドリンクバーを頼まない場合、お水しか飲めないと思って