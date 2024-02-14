Àè·î31Æü¡¢ÊÆ¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤Î¹Á¤Ç¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿·ÙÈ÷Ââ¤¬¡¢¹â¤¯ÀÑ¤Þ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÃæ¤«¤é¸¤¤ÎÌÄ¤­À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¼ª¤òµ¿¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò¹ß¤í¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¸µµ¤¤½¤¦¤Ê1É¤¤Î¸¤¤¬¸½¤ì¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8Æü´Ö¤Ï¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¤¤Ï¡¢Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Î¤â¤È¤Ç·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¶Ã¤­¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNew York Post¡Ù¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤³¤Îµ­»ö¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¡ÛÊÆ¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤Î¥Ò¥å