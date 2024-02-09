性加害疑惑が報じられているサッカー日本代表ＭＦ伊東純也（３０＝スタッド・ランス）について、サッカー界からさまざまな声が上がっている。伊東はアジアカップ（カタール）に日本代表の一員として参加していたが、大会期間中に「デイリー新潮」で性加害が報じられ、女性側から告訴されたことが明らかになった。その後、伊東側が相手を虚偽告訴容疑で逆告訴。日本代表からは２日に離脱が発表され、その後６日から所属クラブの