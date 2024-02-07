【記事前編はこちら】「刺身1パック6000円」の衝撃…！2024年新春、にぎわいは日本最強か!? 大阪インバウンド最前線西成あいりん地区に起こった変化大阪のインバウンドを語るうえで欠かせない、もうひとつのユニークなエリアがある。JR大阪環状線の新今宮駅を降りると、大通りをはさんで住人と街の雰囲気が一変する地区がある。そこは東京の山谷と並び称される日雇い労働者の街、西成あいりん地区だ。その一画に外国客をメイン顧客