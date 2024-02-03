MLBネットワークのレポーター、ローレン・シェハディさんがインタビュードジャースの大谷翔平投手は、今季でメジャーに移籍して7年目を迎える。2度のMVPに輝くなど世界的なスターへと成長を遂げたが、日本のファンへの思いは特別。女性レポーターからの直撃に、胸の内を明かした。1月27日（日本時間28日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する表彰式ディナーでの、MLBネットワークのレポーター、ローレン