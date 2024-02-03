くら寿司では、インバウンド需要を見据えた「グローバル旗艦店」を国内に5店舗展開している。これらの店舗では現在、客数の半数以上を外国人が占めている状況だ。【関連記事】くら寿司が銀座エリア初出店、「マロニエゲート銀座2」に4月オープン/グローバル旗艦店 銀座グローバル旗艦店以外でも、都心部の店舗を中心に、外国人客が増えているという。くら寿司の広報によれば、「為替の影響などもあると思うが、日本を代表する食事