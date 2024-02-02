眠れない。夜中に目が覚める。眠っても疲れがとれない…。睡眠にまつわる悩みにはさまざまなものがありますよね。睡眠の質をもっと高めたいと思っている人は多くいるのではないでしょうか。そこで、中医学士で漢方薬剤師の大久保愛先生が、睡眠障害を防ぐ食薬習慣と、見直すべきNG習慣を教えてくれます！睡眠の質が低下していませんか？【カラダとメンタル整えます愛先生の今週食べるとよい食材！】vol. 251疲れているのに眠れな