ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース 松本人志の性的スキャンダル報道 東国原英夫 時事ニュース 文春 スポニチアネックス 松本人志の記事掲載の週刊文春が完売、東国原英夫氏「敗訴しても書き得」 0 LINE共有ボタン 2024年1月15日 21時38分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 松本人志のスクープ記事などを掲載した週刊文春が完売したと発表された件 東国原英夫氏は「誌の売り上げだけで単純計算2億円以上」とSNSで指摘 裁判で敗訴したら損害賠償相場額は最高200〜300万円で「書き得」とした ◆東国原英夫氏が週刊文春完売に言及松本人志の性加害疑惑報じた「週刊文春」約45万部完売「スクープの力は大きいと実感」編集長（日刊スポーツ） - Yahoo!ニュース→誌の売り上げだけで単純計算2億円以上。仮に名誉毀損裁判で敗訴しても、損害賠償相場額は最高200〜300万円。書き得。損害賠償額を高額にすべき。 https://t.co/bMAZnErGB2— 東国原英夫 (@higashi_kokuba) January 15, 2024 記事を読む 関連の最新ニュース 松本人志の性的スキャンダル報道 記事時間 01/16 06:05 松本人志に「上納システム」報道も…現役アテンダーが語る「性接待」の実態 記事時間 松本人志の記事掲載の週刊文春が完売、東国原英夫氏「敗訴しても書き得」 記事時間 01/15 21:21 松本人志報じた週刊文春が完売 堀江貴文氏「メシウマなんだろうなぁ」