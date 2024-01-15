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松本人志の記事掲載の週刊文春が完売、東国原英夫氏「敗訴しても書き得」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 松本人志のスクープ記事などを掲載した週刊文春が完売したと発表された件
  • 東国原英夫氏は「誌の売り上げだけで単純計算2億円以上」とSNSで指摘
  • 裁判で敗訴したら損害賠償相場額は最高200〜300万円で「書き得」とした

◆東国原英夫氏が週刊文春完売に言及

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