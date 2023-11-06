３日午後４時４０分頃、北九州市小倉南区の自動車部品メーカー「サカエ理研工業」の北九州工場で、同社社員の男性（１９）（小倉南区）が貯水槽に転落し、病院に搬送されたが、６日に死亡が確認された。福岡県警小倉南署の発表では、男性は１人で作業中で、貯水槽のプラスチック製の蓋に乗った際に転落したとみられる。貯水槽には硫酸を含む薬液が入っていたという。