韓国の2大名節といえば、「旧正月（ソルナル）」と日本のお盆にあたる「秋夕（チュソク）」が挙げられる。【関連】衝撃！タクシーをお立ち台にした韓国の“泥酔女”今年の秋夕は9月28日から30日までとなっており、10月3日は開天節（韓国の建国記念日）で祝日のため、2日も休みを取れば土日を挟んで最大6連休が取得できることになる。では、韓国国民は長期の連休を一体どのように過ごすのだろうか。「旅行は行きたい、でもお金ない