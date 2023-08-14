フジテレビの井上清華アナ（28歳）が、8月14日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。体調不良から復帰した。井上アナは10日、11日と体調不良のため「めざましテレビ」を欠席。SNSでは心配の声が上がっていた。そして、週明けの14日、番組冒頭で三宅正治アナが「8月14日、月曜日のめざましテレビです。井上清華ファンの皆さん、お待たせいたしました。きょうから井上さんが復帰でございます」と紹介。井