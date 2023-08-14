セ・リーグの最下位を独走する中日が記録づくめのサヨナラ勝ちだ。大連敗ソフトBと最下位街道まっしぐら中日 低迷理由は「バント病」「左右病」って本当か？13日の広島戦。まずは初回に74年ぶりの球団新記録が生まれた。1番の岡林勇希（21）がカウント3−1からの直球を左前に弾き返し、26試合連続安打。1949年に初代「ミスタードラゴンズ」の西沢道夫がマークした球団記録を更新すれば、先発の柳裕也（29）も快投を演じる。