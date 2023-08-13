【クックパッドニュースラジオ@voicy 5】音声プラットフォームアプリ「Voicy」では、クックパッドニュース編集部のメンバーが、料理にまつわる悩みから台所事情、外食との関わり方まで赤裸々に話しています。今回は「白湯のすごすぎる効果」をテーマに語ってみました！ 「お湯」と「白湯」は何が違うの？フジイケ：白湯の効果についてはクックパッドニュースの記事でもかなり注目されていますけど、ウエキさんは白湯は飲みますか？