Y2Kファッションがリバイバル中の今、着こなしに取り入れたいアイテムといえば断然デニムアイテム。ジーンズやジャケットもいいですが、今年はデニムバッグが正解かも。今回は【ZARA（ザラ）】の「大人気デニムバッグ」をピックアップ。オシャレ偏差値をUPできる個性派が勢揃いです。 つぎはぎ感が可愛い「デニム パッチワーク ミニ シティバッグ」 カラーの濃淡が違うデニムやダメージ加工された