女優松本まりか（38）が14日、都内で行われた映画「アイスクリームフィーバー」（千原徹也監督）初日舞台あいさつに登壇し、「みんなが個性を認め合える世の中に」と大粒の涙を流した。4人の女性の人生が交錯するラブストーリー。作品を通じたメッセージを語り始めると、「どうしよう、うまく言えなくなっちゃった」。「いろんなことがあるじゃないですか」と語ると、みるみる涙で言葉を詰まらせ「自分をどう表現していいか分から