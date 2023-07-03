元モーニング娘。の加護亜依（３５）が３日、フジテレビ「呼び出し先生タナカ」に出演。歌声を披露し「めっちゃ歌うま」「歌うめええええ」加護ちゃんのキャンディーボイス健在」「歌うますぎ」とネット上に絶賛コメントが相次いでいる。白いシャツにチェックのミニのプリーツスカートの制服姿で登場し、「めっちゃ久々に見た」「久々にＴＶで見た」、現役ＪＫでもイケそうな姿に「めっちゃかわいい」「ほんとうに、かわいい、