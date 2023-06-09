「一流」経営者や実業家、スポーツマンといった成功者たちの共通点は、一体何なのでしょうか。本連載では、株式会社フロンティアコンサルティング代表取締役社長を務め、2019年末までに保有資産2億円を達成した上岡正明氏の著書『年収1億円になる人は、「これ」しかやらない MBA保有の経営者が教える科学的に正しい「成功の法則」』より、『成功者1000人を分析して分かった「トップ1%の成功法則」』について、一部抜粋してご紹介し