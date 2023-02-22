ベン・ジョイスはライブBPで160キロ超の剛速球を連発したエンゼルスのスプリングトレーニングに招待選手として参加している、傘下2Aロケットシティのベン・ジョイス投手の剛速球に同僚たちも驚きを隠せなかった。20日（日本時間21日）のライブBPで100〜101マイル（約161キロから162.5キロ）を連発。エンゼルス地元紙「ロサンゼルス・デイリー・ニュース」も、打者が「彼の球は屈指のえげつなさだ」などとコメントしたことを報じ