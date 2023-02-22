男性を虜にしてしまう女性には、どんな特徴があるのでしょうか。今回は「実は男を沼らせてしまいがちな女性ランキング」を発表します。1〜3位をお送りしますので、内容もあわせてチェックしてみてくださいね。■第3位：うお座妹キャラで甘え上手な、うお座さん。男性の保護本能がくすぐられ、守ってあげたくなる存在です。ちょっと頼りないところがあり、放っておくことができずに沼ってしまうでしょう。■第2位：