「プロレス・尾崎魔弓興行」（１２日、新宿ＦＡＣＥ）尾崎魔弓（ＯＺアカデミー）のプロデュ−スで開催された４５歳以上限定１８選手による興行「Ｒ４５〜ババアをなめるなよ！〜」は、新宿ＦＡＣＥに札止め４９９人の観衆を動員した。Ａ、Ｂ、Ｃの３ブロック制（各６選手）で実施されたＴｈｅＥｍｐｒｅｓｓｏｆ“Ｒ“トーナメント決勝は、５４歳３カ月の尾崎（キャリア３６年５カ月）がＯＺ無差別級王者で４９歳３カ月の