やんちゃな5歳の息子「ユウくん」に手を焼くママ。寝る前にスマホを見ていると、ユウがママのスマホで知らぬ間に撮影した自撮り動画が入っていて…。いったいどのような内容なのでしょうか。※この漫画は、ママリに投稿された子育てエピソードをもとに、許諾を得て漫画化したものです。 ⓒママリ ⓒママリ ⓒママリ ⓒママリ ⓒママリ ⓒ